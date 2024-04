Il cda di Tim si riduce a 9 | Labriola ad - entrano in consiglio Siragusa e BlueBell

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’affluenza al 50,77% è stata al di sotto delle attese (sembra che molti grandi fondi avessero dato in prestito una parte delle loro quote) e l’astensione annunciata di Vivendi (primo azionista con il 23,75% delle azioni) ha tolto suspense all’esito finale dell’assemblea che ha deciso il nuovodi amministrazione di Tim.

Assemblea Tim, labriola confermato ad per un triennio con oltre il 24%