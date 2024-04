Il caso Scurati | Io - né eroe né profeta Le opposizioni a Meloni | riferisca in Parlamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A un certo punto del suo intervento, Antoniosi schermisce: "Non sono l’di niente e nessuno, né tanto meno un". Ma aggiunge: "Non aspettatevi camicie nere che vi bussino alla porta. Quello che doveva tornare è tornato ed è già qui". Lo scrittore, autore della trilogia M su Benito Mussolini, al centro delle polemiche politiche per il suo monologo sul 25 Aprile mai andato in onda nel programma Chesarà su Rai3 – il centrosinistra grida alla "censura", la premier Giorgiae il centrodestra negano – interviene al convegno Come sta la democrazia? organizzato dalla Fondazione Feltrinelli nell’ambito di un ciclo di incontri sulla Democrazia a rischio e viene accolto da un lungo applauso dalla platea. Il suo entourage fa sapere che domani pomeriggio l’intellettuale parteciperà al corteo milanese ...