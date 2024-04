Il caso dei bassotti scomparsi - la proprietaria | Ditemi che fine hanno fatto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 24 aprile 2024 – “Avevo affidato i mieiAchille e Ginevra a una persona che credevo fidata. Invece sono spariti all’improvviso, come se fossero stati inghiottiti nel nulla. La mia famiglia sta vivendo giorni di angoscia. Non ci arrenderemo finché non verrà fuori la verità". Non nasconde la sofferenza a migliaia di chilometri di distanza Isabel Scalabrino, che da molti anni vive all’estero con il marito e la figlia. Quei due cani erano come due figli per lei e, adesso, non sa quale sia stata la loro sorte. Tutto è iniziato alcune settimane fa, quando, in occasione di un trasloco, la donna ha deciso di affidare i due animali, un maschio e una femmina, a una persona che si occupa di cani, provvedendo al loro alloggio e al cibo, quando i proprietari non possono prendersene cura per un certo periodo. La persona che avrebbe dovuto ...