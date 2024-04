(Di mercoledì 24 aprile 2024) La Procura di Dresda ha avviato due indagini preliminari, per sospetti di finanziamenti, nei confronti deldell'estrema destra tedesca (AfD) alle prossime elezioni europee, Maximilian. Lo ha riferito un portavoce della stessa Procura della città est della Germania.è già al centro di uno scandalo politico a seguito dell'arresto di uno dei suoi assistenti al Parlamento europeo sospettato di essere un agente cinese.

Il capolista di Afd krah indagato per fondi cinesi e russi - La Procura di Dresda ha avviato due indagini preliminari, per sospetti di finanziamenti russi e cinesi, nei confronti del capolista dell'estrema destra tedesca (AfD) alle prossime elezioni europee, ...ansa

Germania: krah (Afd) rimarrà capolista per le europee - L'eurodeputato del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd), Maximilian krah, ha dichiarato che rimarrà capolista ...agenzianova

La «diplomazia intensiva» di Blinken - Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, va in Cina. A Shangai andrà anche a una partita di pallacanestro. È la «partenza distensiva», come spiega Guido Santevecchi, di un viaggio che in real ...corriere