Il borgo che sembra uscito da una fiaba - ti sembrerà di sognare | merita una visita | Dove ci troviamo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Unincantato, degno di una. Qui il tempoessersi davvero fermato: se state pianificando una vacanza in questa Regione una tappa da queste parti è davvero obbligatoria. Scopriamo dunque cosa c’è da vedere e tutte le attrazioni che il paese offre. Ilincantato nella splendida cornice delle Alpi – (ilcorrieredellacitta.com)Italia terra di storia, arte e cultura. Ma anche di meravigliosi borghi, testimonianza di un lontano passato ma ancora oggi in grado di regalare stupore e meraviglia. Nelle nostre rubriche di viaggi & news vi abbiamo portato spesso con noi alla scoperta di luoghi magari poco conosciuti ma, proprio per questo, in grado di affascinare chi li. Stavolta il nostro itinerario ci porta nel nord Italia: qui c’è un piccolo paesino che...