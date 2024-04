Il battaglione ultraortodosso israeliano nel mirino degli Stati Uniti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’amministrazione Biden ha annunciato per la prima volta una serie di sanzioni contro un’intera unità dell’esercito, attiva in Cisgiordania e accusata di aver commesso violazioni dei diritti umani. Quali sono le implicazioni. Leggi

Rafah, pronto l’attacco di Israele: allestita una tendopoli per ospitare un milione di profughi - Evacuazione dei civili, incursioni mirate, un’avanzata per sobborghi, il controllo del corridoio che unisce Striscia di Gaza ed Egitto e la messa in sicurezza del centro e del ...ilgazzettino

ISRAELE vs PALESTINA/ Escalation “culturale” nei campus Usa, appuntamento al duello Biden-Trump - Dilaga la protesta pro-Gaza nei campus americani. Ieri molti studenti sono stati arrestati. Un grande problema per Biden, che rischia una "Chicago '68" ...ilsussidiario

ISRAELE/ “Ecco perché le proteste e l’altolà degli Usa su Rafah lasciano Netanyahu al suo posto” - Manifestazioni, Biden che boccia l'attacco a Rafah, l'intelligence che non funziona: tutto sembra giocare contro Netanyahu. Ma il governo non cadrà ...ilsussidiario