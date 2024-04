Il 25 aprile della partigiana Luciana Romoli | “Mi sono ribellata al fascismo a 8 anni”

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il 25di, staffettanome di battaglia Luce. Ci ha raccontato la prima volta che si èalcon le Leggi Razziali per difendere una compagna di classe ebrea: "Io e mia sorella abbiamo dato un volantino e ci hanno espulse". Poi a 13 anni la Resistenza: "Il mio comandante all'inizio non mi voleva, ero troppo giovane".

Uniti per Porano celebra il 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo - In occasione del 79^ anniversario della Liberazione dall'occupazione nazista e dal regime fascista, in un momento storico in cui la ...orvietosi

Il 25 aprile, il programma della festa della Liberazione a Nardò - NARDO' (Lecce) - Anche Nardò celebra domani, giovedì 25 aprile, il 79° Anniversario della Liberazione d’Italia, la giornata che ricorda la lotta di resistenza ...corrieresalentino

Quei trentaquattro morti orvietani da non dimenticare - CASTELVISCARDO Il 9 settembre 1943 il campo di aviazione militare di Orvieto, inaugurato nel territorio del Comune di ...orvietosi