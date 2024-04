IA - Di Costanzo Fondazione Italia Digitale | Bene Governo su nuove regole con risorse e formazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Dal Consiglio dei ministri di ieri, un importante passo avanti in tema di regolamentazione dell’intelligenza artificiale e adeguamento del nostro ordinamento alle disposizioni dell’AI Act recentemente approvato dall’Unione europea. Diverse le novità, a partire dalla previsione di una delega all’Esecutivo in tema di alfabetizzazione, con focus ovviamente sull’IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari), arrivando allada parte degli ordini professionali e degli operatori. Una decisione importante, perché rendere i cittadini, professionisti, ma anche le stesse PA e aziende, consapevoli e aggiornati sui nuovi strumenti a disposizione è certamente il primo fondamentale passo da compiere. Positive ledel Fondo innovazione venture capital gestito da Cdp, per favorire la nascita di startup e ...

Firenze, a lezione di affresco e doratura alla Scuola di Arte Sacra - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Startup, il 29% fallisce a causa di budget insufficiente per fare impresa - Come afferma WDA, startup factory fondata da Roberto Macina e Mario costanzo, i primi due motivi per cui una ... Dal 2021, anno della sua fondazione, WDA ha già lanciato con successo tre venture, a ...01net

A Roma dal 24 al 28 aprile lo spettacolo "Anna dei miracoli" prodotto per la Lega del Filo d'Oro - Dopo una tournée in tutta Italia, approda nella Capitale, al Teatro Parioli-costanzo, la pièce teatrale, interpretata da Mascia Musy per la regia di Emanuela Giordano e ispirata alla storia vera di He ...famigliacristiana