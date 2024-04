I Simpson - la serie ha ucciso uno dei personaggi storici dopo quasi 35 anni

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Al termine dell'ultimo episodio, laha eliminato un altro dei suoiregular Nel corso dell'ultimo episodio della sua 35esima stagione, laha eliminato e di fatto "" uno dei suoi, presente praticamente fin dall'inizio della storia televisiva dello show. Nel corso della sua programmazione, la maggior parte deiiconici dello show ha continuato a essere presente nel corso dei decenni, per cui i fan sono rimasti scioccati dalla notizia della morte di un classico abitante di Springfield, spesso visto sullo sfondo di uno dei suoi locali più noti. Idicono addio a Larry Nell'episodio trasmesso lo scorso fine settimana, intitolato "Cremains of the Day", gli …

addii importanti e grandi colpi di scena nell’ultima puntata di Mare fuori 4, in onda stasera alle 21.20 su Rai 2. I due episodi che chiudono questa stagione, dal titolo Ogni inizio ha una fine e Per sempre, fungono da spartiacque tra quello che è stato e quello che sarà. Tante le uscite di scena ... (iodonna)

Una nuova serie reboot di Heroes è in sviluppo , ad opera del creatore Tim Kring; al momento la nuova iterazione, provvisoriamente intitolata Heroes : Eclipse (con riferimento all’eclissi di sole che apre la serie originale, e che svetta nel logo) non ha ancora una destinazione certa, ed è stata ... (cinemaserietv)

La sconda stagione di Mercoledì , la serie Netflix sul personaggi o della Famiglia Addams ideata da Tim Burton, è attualmente in fase di produzione e sono tantissime le novità in arrivo. Prima novità tra tutte è nel cast perché la serie ha scritturato molti nuovi attori tra cui Steve Buscemi ... (today)

Scontro FIGC-Lega serie A, Gravina contro Casini e Lotito: “Vogliono gestire il calcio a proprio piacimento” - Tensione altissima e scontro sempre più aspro tra FIGC e Lega serie A. Gabriele Gravina ha riposto alle durissime dichiarazioni di Lorenzo Casini e ha attaccato anche Claudio Lotito.fanpage

Film da vedere: Confidenze tra Cattiverie a domicilio, Non volere volare e Niente da perdere - Inizia come una black comedy in costume dall’ironia oltraggiosa, cinica e liberatoria Cattiverie a domicilio di Thea Sharrock, e a tra una serie di sberleffi rivolti a quella fetta di patriarcato avve ...ilfattoquotidiano

Fallout, cosa non funziona nella serie Amazon e dovrà essere migliorato - Visto che ci aspettiamo che la qualità aumenti, vediamo cosa non funziona in Fallout e che dovrà essere migliorato in futuro.serial.everyeye