I russi sono in trappola Le prime forniture delle armi USA al fronte entro pochi giorni

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il congresso e il senato USA hanno finalmente approvato i pacchetti degli aiuti militari per gli alleati tra cui anche i tanto attesi 61 miliardi di dollari per l'Ucraina. Questa legge prevede tra l'altro alcune misure senza precedenti come il sequestro dei fondi dello stato russo a favore di Kiev e ledei missili tattici con una gittatata fino a 300 km. Questa decisione dei legislatori statunitensi che a giudicare dalla reazione di alcuni funzionari di Putin, è stata per Mosca del tutto inaspettata, potrebbe mettere gli strateghialla vigilia di una nuova offensiva in un vero e proprio vicolo cieco strategico.Clicca qui per vedere il video completo sul canale YouTube di Tommy N.D.