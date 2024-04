I racconti del Beccaria sono agghiaccianti | in carcere i ragazzi vanno educati - non solo puniti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “…lo colpiva con più cinghiate anche nelle parti genitali fino a provocarne il sanguinamento (…) lo lasciavano completamente nudo dentro la stanza per un’ora, senza nessun indumento o coperta; (…) lo svegliavano per spostarlo dalla sua cella e lo colpivano nuovamente in faccia con schiaffi e pugni, insultandolo con termini quali ‘sei un bastardo, sei un arabo zingaro, noi siamo napoletani, voi siete arabi di merda’”. Iche si leggono nell’ordinanza che ha disposto 13 custodie cautelari ine 8 sospensioni dall’esercizio del pubblico ufficio per presunti abusi e violenze nelminoriledi Milano, ancor più se si pensa che si riferiscono ani adolescenti o poco più. Il procedimento penale riguarda ben 25 agenti di ...