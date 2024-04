I pronostici di mercoledì 24 aprile | Coppa Italia - Ligue 1 e Premier League

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Idi24: c’è l’altra semifinale di, più partite di1,ed Eredivisie. Questa sera si decide quale sarà la seconda finalista dell’edizione 2023/2024 di: la Fiorentina parte dal vantaggio della vittoria per 1-0 conquistata all’andata, in cui è riuscita a mettere sotto l’Atalanta. La Dea di Gasperini ha però dimostrato di essere irrefrenabile se in serata e lo ha fatto eliminando addirittura il Liverpool dall’Europa. L’allenatore dell’Atalanta Gianpiero Gasperini (LaPresse) – IlVeggente.itRispetto all’andata il numero di gol dovrebbe aumentare come da tradizione recente dei confronti diretti delle due squadre, con l’Atalanta ...