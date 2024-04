I programmi in tv oggi - 24 aprile 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Su Rai Due Delitti in Paradiso, su Canale 5 Atalanta – Fiorentina. Guida aiTv della serata del 24Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 24? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 1 dalle 21.25 Scusate se esisto! Dopo aver studiato con successo ed essersi impiegata a Londra, Serena, architetto in carriera, decide di tornare in Italia. Nel Bel Paese, però, finisce a fare la cameriera in un ristorante di lusso dove si. Su Rai 4 dalle 21.10 Finché morte non ci separi. La novella sposa Grace, per amore del marito Alex, decide di prestarsi ad una ...