I ponti di Madison County | Meryl Streep aveva una controfigura nella scena di nudo allo specchio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Su Iris oggi 24 aprile alle ore 21:00 il classico sentimentale di Clint Eastwood con, Idi. Meryha sempre richiesto da contratto unanelle scene in cui deve mostrare il suo corpo. Lo stesso è avvenutocelebrene IdiCountry, classico diretto e interpretato da Clint Eastwood. Nel film, ambientato negli anni '60,interpreta Francesca Johnson, una casalinga italiana annoiata che rimane solasua fattoria in Iowa quando suo marito Richard (Jim Haynie) e i suoi figli si recano alla fiera statale dell'Illinois per ...