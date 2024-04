I più grandi? Franco e Ciccio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Frank Matano è la prova vivente che ormai uno YouTuber può arrivare dappertutto: in tivù, al cinema, perfino a teatro. E ha solo 34 anni. Nel frattempo ha girato 7 film, condotto talent show, trasmissioni televisive e scritto anche sceneggiature che se non hanno (ancora) fatto la storia dell’entertainment hanno dimostrato che per lavorare nello spettacolo ci vuole il coraggio di una iena. Figlio di un Carabiniere di Carinola, Caserta, e di un’americana, il conduttore di LOL e Italia’s Got Talent vive a Roma con Ylenia Azzurretti, regista di documentari, e Bimo, un magnifico bracco di Weimar ma ha solo un obiettivo: riuscire (di nuovo) a far ridere. Quindi porta in giro per l’Italia Oversympathy lo show che a maggio offrirà la chance a comici sconosciuti di esibirsi dal vivo nei club di Roma (al Largo Venue il 6-7-8), Milano (alla Santeria Toscana 31 il 17/19/26) e Torino ...