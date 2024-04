I grandi campioni raccontano lo sport a bimbi e ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sara Simeoni, Jury Chechi, Andrea Lucchetta, Costantino Rocca, Gianni Bugno e Claudio Chiappucci, Roberto Donadoni, Cesare Prandelli e Filippo Tortu (nella foto). Sono alcuni degliivi che prenderanno parte alla prima edizione di Time OutFestival promosso da HServizi spa (società partecipata al 100% da 33 Comuni e dalla Provincia di Bergamo) e da UnicaSsd, in programma da domani al 5 maggio a Bergamo, nell’Isola Bergamasca e nella Valle San Martino. Idelloche hanno aderito alla manifestazione, il cui slogan è “Loè uguale per tutti“, incontreranno il pubblico per raccontare successi e sconfitte, sacrifici e motivazioni per raggiungeretraguardi. . Fra gli eventi in calendario, spicca il convegno sul tema “L’importante è ...