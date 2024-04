I giovani scoprono Del Debbio | ecco la svolta pop di Dritto e Rovescio

Nel giorno delle elezioni in Basilicata, nelle ore frenetiche per la chiusura delle liste per le Europee e nel bel mezzo delle polemiche per il caso che vede al centro Antonio Scurati e la presunta censura in Rai, ecco che torna Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete ... (liberoquotidiano)