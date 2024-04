I fatti si ripetono | storia contemporanea e passata Le lezioni di Petrucchetti e Garimberti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Conoscere il passato è importante per non ripetere gli errori già commessi. Questo è ciò che ci sentiamo dire da tutta la vita, ma è davvero così? Probabilmente conoscere gli eventi del passato è importante per diversi motivi, primo fra tutti quello sopra citato, ma anche perché un domani saremo adulti, e quindi cittadini attivi e parte di un periodo storico. Come si può vedere dai conflitti di oggi, sia quelli di cui sentiamo parlare al telegiornale, sia quelli di cui non si parla, sembra che il passato si stia ripresentando con motivazioni simili e anche i metodi sono gli stessi. Quest’anno a scuola abbiamo fatto un percorso di approfondimento sulla prima guerra mondiale. Prima abbiamo incontrato Carlo Perucchetti, sindaco di Sant’Ilario ed esperto di musiche della Grande Guerra, che ci ha fatto conoscere le canzoni che ascoltavano i soldati in trincea o durante le operazioni ...