I designer internazionali che celebrano il rapporto tra i loro Paesi d’origine e l’Italia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Archiviata una Design week densa di installazioni, oggetti, file fuori dagli spazi, in un circuito dedito alla merce in cui a fatica si riconosce ciò che ha un valore da ciò che è solo un riempitivo, Dolce&Gabbana ha messo a punto un progetto che assume una valenza simbolica, quasi rivoluzionaria in un momento dell’anno in cui si sente l’imperativo categorico della produzione e della creatività. Parliamo della seconda edizione di GenD, che già aveva avuto successo lo scorso anno, consentendo a giovanie talenti emergenti provenienti da tutta la nazione di mettere a punto opere inedite, celebrando da una parte il legame ancestrale del brand con la manifattura italiana, ma anche le nuove generazioni. Anche per quanto riguarda il settore della cosmesi, dalle fragranze al trucco, i volti di D&G sono adesso quelli di Deva Cassel e Katy Perry, per celebrare ...