Husky fugge da casa - salvato in extremis dalla Polizia Stradale a pochi passi dall' autostrada

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'Aquila - Momento di grande apprensione ieri pomeriggio per un proprietario di unche si era allontanatopropria abitazione. L'animale, impaurito e disorientato, si era spinto fino aA25, rischiando di finire investitoe auto in transito. Fortunatamente, una pattuglia delladi Sulmona ha notato l'e, con prontezza di riflessi, è riuscita a bloccarlo e a metterlo in sicurezza nell'area di parcheggio del casello autodi Villanova. Grazie alla medaglietta presente sul collare del cane, gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario, che si trovava già in stato di grande preoccupazione per la scomparsa del suo ...