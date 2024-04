Hockey Sarzana - che beffa Lodi vince ai supplementari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) AMATORI3 Amatori: Grimalt, Giovannetti, Faccin, Najera, Fernandes, Nadini, Fantozzi, Antonioni, Bozzetto, Porchera. All. Bresciani: Corona, Festa, Garcia, Illuzzi, Borsi, Baldocchi, Olmos, Ortiz, De Rinaldis F., Venè. All. De Rinaldis P. Arbitri: Rondina (Vercelli), Hyde (Breganze) Marcatori 1° tempo: 7’20 Fernandez, 13’49 Olmos. 2° tempo: 12’15 Fantozzi, 14’45 Ortiz.: 3’32 Borsi. 2°: 3’04 e 3’33 Faccin- Una stagione può valere soltanto 30 secondi. L’Gamma Innovation in metà di un minuto è passata dalla gioia del vantaggio per 3 a 2 al clamoroso sorpasso dell’Amatori Waskenche ormai sembrava rassegnato a ...