Highlights Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns 105-93 - Playoff Nba 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024)conferma il fattore campo e vince anche gara-2 contro105-93. Sei giocatori in doppia cifra per i. Per McDaniels sono 25 punti e 8 rimbalzi alla sirena. Conley aggiunge 18 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Solo 15 punti per Edwards, che tira con il 25% dal campo. Sponda, il trio Booker-Durant-Beal combina soli 52 punti, rispettivamente 20, 18 e 14 punti. Ecco glidella partita. SportFace.