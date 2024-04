Helldivers 2 - un nuovo veicolo è in arrivo secondo i data miner

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il supporto post-lancio per2 continua senza sosta, anche perché è una delle chiavi del successo continuativo del videogioco di Arrowhead Game Studios. Oltre a novità dal punto di vista della storia, gestita dal cosiddetto Game Master per reagire alle azioni dei giocatori nell’avventura, sono previsti anche nuovi contenuti a livello di armi ed equipaggiamento. Uno degli ultimi rumor, ripresi anche da Game Rant, riguarda la possibile aggiunta di un. L’informazione arriva da alcuni, che nel codice di gioco hanno rilevato elementi che fanno intuire i piani futuri degli sviluppatori. Ad oggi,2 consente ai giocatori di trovare un’alternativa al movimento a piedi solo con un Hellpod, utilizzato per il trasporto sul campo di battaglia ...

