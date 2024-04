Heerenveen-PSV giovedì 25 aprile 2024 ore 18 | 45 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il PSV Eindhoven, in caso di vittoria contro l’in questa sfida, sarebbe virtualmente campione d’Olanda per la venticinquesima volta dopo quattro secondi posti e un quarto nelle cinque stagioni seguite alla conquista del 24° titolo. Con nove punti di margine in classifica nei confronti del Feyenoord a tre giornate dalla fine, se ques’ultimo vincesse InfoBetting: Scommesse Sportive e