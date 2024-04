Haruki Murakami - le opere dello scrittore giapponese diventano audiolibri su Storytel

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In esclusiva suarriva: per la prima volta in audio le, ledisi trasformano inla prima volta Ledi, famosopiù volte candidato al Premio Nobel,in esclusiva per. L’autore, che si è fatto spazio nella letteraturafacendo confluire scenari metropolitani e riferimenti alla cultura popolare occidentale nei suoi racconti, arriverà su ...

murakami, le opere per la prima volta in audio su Storytel - Arrivano per la prima volta in audio, in esclusiva su Storytel, le opere di haruki murakami, l'autore più volte candidato al Premio Nobel che è riuscito a imporsi sulla scena letteraria giapponese pro ...ansa

‘Deejays for breakfast’, dopo Umbria Jazz l’iniziativa anche per il Festival del Giornalismo - Torna a Perugia anche a primavera l’appuntamento che da tempo scalda le mattine perugine estive in occasione di Umbria Jazz. Ora si replica infatti in occasione di un altro importante festival: il 18, ...umbria24

Lee Chang-Dong dirigerà presto un nuovo film - Dopo le voci sul suo ritiro dalle scene, Lee Chang-dong stupisce tutti. Il regista coreano ha dichiarato a The Film Stage che non ha intenzione di smettere di lavorare e che anzi sta scrivendo due ...movieplayer