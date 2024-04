Hamsik | Convinto che il Napoli farà tutto il possibile per fare bene il prossimo anno - anche…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 aprile 2024): il cambio dei tre allenatori nel corso della stagione significa che le cose non sono andate come dovrebbero e la società lo ha capito. Sono, per questo, cheilperil, anche facendo qualche acquisto sul mercato Marek, ex capitano dele record man di presenze in maglia azzurra, è intervenuto ai microfoni di ‘Legends ci vediamo a’ su Sportitalia. Perché ha faticato così tanto ilquest’e cosa deveper il futuro? “Abbiamo visto tutti che ilha faticato quest’. Il cambio dei tre ...