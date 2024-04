Guerre - violazioni dei diritti e abusi dell’Intelligenza artificiale Secondo Amnesty il 2023 è stato un anno nero ma in futuro potrebbe andare anche peggio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Mai tantedeinell’utilizzoInternational ilun, ma in. L’appena concluso, si legge nel ‘Rapporto-2024 – La situazione deiumani nel mondo’, “èterribile per iumani e quindi per milioni di persone”. “A causa dell’escalation dei conflitti e della condotta di molti Stati e attori non statali, assistiamo alla violazione del diritto umanitario ed ...