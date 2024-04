(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ilha dato il via libera con 79 voti a favore e 18 contrari ai tanto attesi, non solo militari, destinati a. Ildi 95comprende dotazioni anche per Taiwan e un ultimatum a TikTok

“Il disegno di legge del Senato non include nulla sulla questione più importante per il Paese”. Così Mike Johnson, speaker della Camera statunitense, mentre commentava la bozza approvata dalla Camera Alta sulla sicurezza nazionale con aiuti economici all' Ucraina , Israele, e anche contributi ... (ilfogliettone)

approva to il pacchetto da 1,2 trilioni di dollari e la legge di finanziamento del governo passa ora al presidente Usa Joe Biden per la firma (ilsole24ore)

approva to il pacchetto da 1.200 miliardi di dollari e la legge di finanziamento del governo passa ora al presidente Usa Joe Biden per la firma (ilsole24ore)

Guerra Ucraina Russia, ok del Congresso Usa a pacchetto aiuti. Zelensky: “Vitale". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, ok del Congresso Usa a pacchetto aiuti. Zelensky: “Vitale'. LIVE ...tg24.sky

Guerra ultime notizie. Ok senato Usa a pacchetto di aiuti per Ucraina e Israele: 95 miliardi in tutto - Il senato ha dato il via libera con 79 voti a favore e 18 contrari ai tanto attesi aiuti, non solo militari, destinati a Ucraina e Israele. Il pacchetto di 95 miliardi comprende dotazioni anche per Ta ...ilsole24ore

Ucraina: Usa preparano invio immediato di armi per 1 mld dollari: tutti i missili per Kiev - Via libera a missili antiaereo Stinger, munizioni per sistemi missilistici di artiglieria, anticarro, Javelin e altre armi che "possono essere subito utilizzate sul campo": i missili che possono colpi ...rainews