Guerra ultime notizie Israeliani pronto a entrare a Rafah Incontro Mosca-Kiev su scambio minori - c’è accordo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Senato ha dato il via libera con 79 voti a favore e 18 contrari ai tanto attesi aiuti, non solo militari, destinati a Ucraina e Israele. Il pacchetto di 95 miliardi comprende dotazioni anche per Taiwan e un ultimatum a TikTok