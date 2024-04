Guerra in Ucraina - USA approvano pacchetto di aiuti a Kiev | un miliardo di dollari di armi a Zelensky

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Via libera a missili antiaereo, munizioni per sistemi missilistici di artiglieria, anticarro e altreche "possono essere subito utilizzate sul campo" contro la Russia. Unapprovato dal Congresso USA vale oltre 60 miliardi diin totale ed è il risultato di mesi di negoziati: gliandranno anche ad Israele.

(Adnkronos) – La Camera dei Rappresentanti di Washington ha votato a favore del pacchetto – Ukraine Security Supplemental Appropriations Act – che contiene aiuti per 60,8 miliardi di dollari a favore dell'Ucraina. Il provvedimento è stato approva to con 311 voti a favore contro 112. I sostenitori ... (periodicodaily)

Ucraina, Senato Usa approva pacchetto aiuti. Biden: "Armi a Kiev già questa settimana" - Via libera del Senato Usa al pacchetto di aiuti militari ed economici per l'Ucraina. Il piano da 95 miliardi di dollari, che comprende anche fondi per Israele, Taiwan e un ultimatum a TikTok, è stato ...adnkronos

Guerra in Ucraina, raid su Kiev e Odessa. In arrivo dagli Usa pacchetto di aiuti da un miliardo di dollari - Intanto il presidente Zelensky ringrazia gli Usa per la decisione di sostenere il suo Paese con un piano di aiuti che prevede uno stanziamento di un miliardo di dollari. Il Cremlino non ferma la sua ...tag24