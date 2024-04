Guasto sulla rete idrica - restano senza acqua alcune zone della città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPossibili disservizi ed irregolarità nel servizio idrico a causa di unimprovviso, che interessa la zona del Rione Libertà, Benevento. Gesesa comunica che a causa unimprovviso sarà costretta a chiudere l’erogazione a partire da adesso e fino ad ultimazione lavori prevista nel tardo pomeriggio di oggi 24 aprile 2024. Leinteressate al disservizio sono: via Gioberti, via Minghetti, via Nisco, via Silvio Pellico e traverse limitrofe. L'articolo proviene da Anteprima24.it.