Guardia Sanframondi - soppressa la futura classe quarta del Liceo | il monito dell’opposizione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDue pessime notizie in poche ore, per la comunità di. Nulla di nuovo, duole comunicare, ma se errare è umano, perseverare è diabolico. In data 22 aprile u.s., il Dirigente Scolastico dell’IIS Galilei Vetrone, dott. Giovanni Marro, ha comunicato alla comunità scolastica deldiche l’Ambito Scolastico provinciale ha soppresso, per il futuro anno scolastico 2024/2025, laIV. L’attualeIII articolata delnon andrà a formarsi per il prossimo anno e le famiglie sono state invitate a voler scegliere altri indirizzi presenti nell’Istituto o una diversa Istituzione Scolastica. Una comunicazione mortificante e imbarazzante, quella data dal Dirigente alle comunità scolastica e cittadina che vedono ...

