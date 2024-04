Guardaroba invasi dalla plastica | lo rivelano le etichette dei vestiti

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Life&People.it Sempre più spesso si assiste a convegni sull’inquinamento dell’ambiente causato dall’uso della. Ma, nell’ascoltare professori, luminari e uomini di scienza che ci invitano a ridurre al minimo il ricorso a tale pericoloso materiale, sorge spontanea una domanda: siamo sicuri che quelle stesse menti illuminate abbiano letto lepresente suiche indossano per l’occasione? Con buona probabilità non lo avranno fatto perché si sarebbero resi conto di essere, – seppur inconsciamente – , ricoperti da piccole quantità di. Un bel paradosso per chi conduce una lotta contro l’inquinamento, un paradosso difficile, tuttavia da evitare a meno che non si voglia ridurre il proprioa pochissimi capi selezionati. Il poliestere è la fibra più utilizzata al ...