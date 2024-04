Grigliata del 25 aprile | cosa portare da bere meteo permettendo! - dai vini alla kombucha

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il 25chiama. Quest'anno ilnon promette nulla di buono, ma ecco alcuni consigli per i temerari che si daranno al barbecue, carne ma non solo.? L'abbiamo chiesto al nostro Lorenzo Ruggeri, giornalista e vice-curatore della guidad’Italia del Gambero Rosso. C'è spazio perclassici ma anche per autentiche sperimentazioni. Ve l'immaginate la faccia dei vostri amici mentre sorseggiate dellatra un piatto e l’altro? Iper ladel 25Si parte con un poker di denominazioni. Barbera d’Asti o Barbera d'Alba: ci fa compagnia la piacevolissima acidità della Barbera e quel piacevolissimo tocco rustico, anche duro, capace di dare ritmo a ...