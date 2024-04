Greta Rossetti è stata raccomandata al Grande Fratello? C’entrerebbe Rebecca Staffelli

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 24 aprile 2024)oltre a far parlare di sé per la storia con Sergio D’Ottavi nata alha voluto pubblicare delle foto insieme a. Ma ciò non è stato accolto bene da molti utenti, visto che secondo molti le due si sarebbero aiutate per andare nel reality condotto da Alfonso Signorini seppur con ruoli diversi grazie alle loro collaborazioni con il fidanzato della, Alessandro Basile, manager proprio della. E dunque si è scatenato il putiferio sui social, con le critiche che sono state di gran lunga maggiori degli apprezzamenti.2023-2024: la foto sospetta di...