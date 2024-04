(Di mercoledì 24 aprile 2024) IL PROGETTO. Il polo culturale di via San Bernardino ha ospitato mostre ed eventi. Dopo i lavori di rifinitura apriranno un ristorante e uno spazio di co-working.

Attacco in un centro commerciale a Sydney , il Westfield Bondi Junction: sono sei le persone morte, colpite a coltellate. Morto anche l'aggressore, Ucciso da un agente sul posto. Lo ha confermato la polizia locale in conferenza stampa. "Dalle indagini preliminari sembrerebbe che questa persona abbia ... (gazzettadelsud)

Un’ educatrice di un asilo nido privato convenzionato di Roma , in zona Montesacro, è stata sospesa dal servizio per sei mesi per aver insultato e strattonato bambini con meno di tre anni. A darne notizia è il Messaggero che precisa, inoltre, come la notifica di sospensione sia stata emessa dal Gip ... (open.online)

Il Senato americano ha approva to un pacchetto da 95 miliardi di dollari, con ampio sostegno bipartisan, per inviare aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan . Il piano ha ricevuto un sostegno schiacciante. I Fondi sono il risultato di mesi di negoziati estremamente aspri, dell’andirivieni del presidente ... (ilfattoquotidiano)

gres art 671, in 2 mesi più di 8mila visitatori. Riaprirà in autunno - IL PROGETTO. Il polo culturale di via San Bernardino ha ospitato mostre ed eventi. Dopo i lavori di rifinitura apriranno un ristorante e uno spazio di co-working. Il primo step è stato superato: due m ...ecodibergamo

Bergamo, l'impatto di «gres art 671» e la stagione in arrivo tra mostre e coworking - Il centro «gres art 671» di via San Bernardino, nato su iniziativa di Italmobiliare da un sito dismesso e inaugurato nel novembre del 2023, ha richiamato più di 8 mila visitatori. A settembre riaprirà ...bergamo.corriere

Come pulire il balcone per prepararsi a sfruttarlo durante la bella stagione - Con l'arrivo della bella stagione, è importante fare una pulizia accurata del balcone per poterlo sfruttare: ecco tutti i consigli utili.immobiliare