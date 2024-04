Green pass - Ricciardi | Il no dell’Italia è una scelta grave

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "'Dopo voto di ieri tagliati fuori da rete di sorveglianza, brutta pagina per salute pubblica" "Considero moltoquello che è successo ieri in Parlamento, con un voto che ha sancito come l'Italia sarà l'unico Paese che non aderisce alla rete globale di sorveglianza sanitaria, attraverso il no al cosiddettodell'Organizzazione mondiale della