Gravissimo - serve un intervento immediato Giornaliste Italiane a difesa di Ester Mieli

Per il rinnovo del prossimo CDA Rai un ruolo determinante lo avrà anche l’associazione Giornaliste italiane. Presentata nei giorni scorsi, il sodalizio ispirato dalla responsabile della comunicazione della premier Giorgia Meloni, Giovanna Ianniello, non vuole stare a guardare e per questo si ... (ilgiornaleditalia)

Per il rinnovo del prossimo CDA Rai un ruolo determinante lo avrà anche l’associazione Giornaliste italiane. Presentata nei giorni scorsi, il sodalizio ispirato dalla responsabile della comunicazione della premier Giorgia Meloni, Giovanna Ianniello, non vuole stare a guardare e per questo si ... (ilgiornaleditalia)