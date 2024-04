Gravina senza peli sulla lingua | l’attacco a Lotito e al lotitismo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Gabrielesi sbilancia sulle situazioni calde nel mondo del calcio. Il presidente della Figc non si è risparmiato nel suo intervento a ‘Il Foglio a San Siro’. “Europei? L’obiettivo è ricreare l’entusiasmo che avevamo donato agli italiani nel 2021 con la vittoria di Wembley, poi questo entusiasmo è andato via via scemando e lo abbiamo ferito con la mancata qualificazione al mondiale in Qatar”. Il giudizio sugli arbitri e la frecciata a“Gli arbitri italiani sono già professionisti dal 1 luglio 2023, sono una nostra eccellenza e facciamo i complimenti a Guida e Orsato che andranno agli Europei. In totale saranno 8 rappresentanti per l’Italia”, continua. “C’è una strategia evidente della Lega Serie A, dobbiamo capire fino in fondo come in Italia alcuni personaggi possano fare parte del consiglio federale, del ...