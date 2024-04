Goretti ci crede e suona la carica | Sbaglia tutto chi ci dà per morti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Direttore Roberto, questa squadra ha paura? "Per ora dico no. Ma lo vedremo sabato a Palermo e nelle gare successive. Per esperienza so che esiste il rischio di farsi prendere dal panico dopo una batosta come quella presa dal Cosenza". Sono però tre sconfitte di fila. "Non c’entra. A Venezia abbiamo vinto bene, a Lecco perso subendo un mezzo tiro in porta e con il Cittadella per sessanta minuti siamo stati vivi. Una squadra che ha paura gioca male e non fa risultato. Questo binomio si è verificato solo contro i calabresi". Insomma, il kappao con il Cosenza a questo punto diventa uno spartiacque. "Sì, rientra nel discorso appena fatto: pessima gara e risultato orrendo. Quindi bisogna ripulire la mente, reagire e rialzarsi. Altrimenti sì che possono diventare guai seri". Va di moda parlare di attributi: questa squadra li ha? "Abbiamo avuto tanti alti e ...