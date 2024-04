Golf Sollevanti firma una doppietta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Robertoprotagonista assoluto alClub Bologna. Sabato ha vinto con 79 colpi il Major organizzato dall’Associazione Italiana Bancariisti. In prima categoria Stefano Picotti Savelli (38) supera di misura Francesco Fernandez mentre in seconda Emanuele Scalambra (46) domina seguito da Domenico Faraco (38). Tra i bancari il migliore è Fabrizio De Gregori con 83 colpi mentre Enrico Mondani (34), Andrea Frusone (38) ed Enrico Rossi (40) si impongono nelle tre categorie nette. Il giorno seguentesi supera pareggiando il par del percorso con 72 colpi e vincendo l’Engel & VolkersCup. In prima categoria Lorenzo Lelli (39) supera Nardo Pagani, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda Fabio Monti (44) ottiene la vittoria seguito da Monica ...