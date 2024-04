Gli ucraini chiedono agli europei di votare alle elezioni di giugno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I cittadini dell’Unione europea saranno chiamatiurne per rinnovare il Parlamento, dal 6 al 9, in un momento decisivo per il futuro della sicurezza dell’intero continente. Anche se l’Ucraina non è ancora uno Stato membro a tutti gli effetti – ma ha ottenuto lo status di candidato – la popolazione si sente più vicina che mai ai suoi valori ed è impegnata a difendere la democrazia anche a costo della vita. Lo dimostra questo video, girato a Kyjiv il 24 agosto 2023 da Yaryna Grusha per Linkiesta, in cui gliinvitano i cittadini della comunità europea a prendere parte, in attesa di poterlo fare anche loro tra cinque anni.