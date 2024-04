Gli studenti si convertono all’Islam per paura | l’inchiesta della Bild scuote la Germania

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Fa discutere inun’inchiestasulle conversioninelle scuole, da parte diche avrebberodi rimanere emarginati. “Sempre più genitori di bambini tedeschi si rivolgono a consultori perché i bambini cristiani vogliono convertirsi in modo da non essere più gli ‘outsider’ a scuola“, ha detto una fontesicurezza statale al quotidiano tedesco, che riferisce anche che nelle grandi città, come Berlino o Francoforte, ci sarebbero scuole in cui glimusulmani sono più dell’80%. La: “Inglisiper non essere emarginati” La stessa fonte ha anche riferito che “quando le ragazze a ...

