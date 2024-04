Gli studenti ricordano Gino Strada La marcia della pace dei ragazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La pioggia non ha fermato la "", promossa dall’Istituto comprensivoa due anni dall’intitolazione del plesso e nel giorno in cuiavrebbe compiuto gli anni, anche se ha portato a una variazione dell’itinerario. Per il maltempo di due giorni fa i bambini edei diversi gradi di scuola hanno infatti sfilato solo nell’area di piazza De Amicis anziché raggiungere, come previsto, il parco dell’Oliveta. L’iniziativa prevedeva una sorta di ‘gemellaggio’ con il Comprensivodi Torino e, durante il collegamento con il plesso piemontese, sono stati eseguiti e cantati brani musicali e lette frasi di. Molto apprezzati dagli alunni poi gli ...