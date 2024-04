Gli Stati Uniti mettono nel mirino le banche cinesi per tentare di salvare Kiev dalla sconfitta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Secondo quanto scrive il quotidiano statunitense Wall Street Journal, glistanno valutando la possibilità di sanzionare leallo scopo di aumentare le pressioni su Pechino affinché smetta di sostenere la produzione militare della Russia. Il giornale cita fonti, secondo le quali Washington valuta di tagliare fuori dal sistema finanziario globale alcune, ricorrendo a un potente strumento di coercizione. L’indiscrezione arriva (probabilmente non a caso, ndr) mentre il segretario di Stato Antony Blinken si avvia alla sua visita in Cina. Sinora Pechino ha accolto gli inviti occidentali a non inviare direttamente armi a Mosca ma le esportazioni verso la Russia, inclusi prodotti e materiali utili ai fini bellici, sono in crescita. Secondo Washington gli ...

Ucraina, via libera Usa a pacchetto aiuti. Biden: "Armi a Kiev già questa settimana" - (Adnkronos) - Via libera del Congresso Usa al pacchetto di aiuti militari ed economici per l'Ucraina. Il piano da 95 miliardi di dollari, che comprende anche fondi per Israele, Taiwan e un ultimatum a ...lanuovasardegna

Eco-ansia, come il cambiamento climatico incide sulla salute - nel 1979 il filosofo tedesco Hans Jonas affermò che “La natura come responsabilità umana è certamente una novità sulla quale la teoria etica deve riflettere”, in quanto le crescenti tecnologie post be ...quotidianosanita

Gli aiuti Usa per l'Ucraina sono legge e altre notizie importanti - Il Senato degli stati uniti ha approvato a larga maggioranza il pacchetto di aiuti per i partner esteri da 95 miliardi di dollari: 60,8 per l'Ucraina, 26,4 per Israele e 8,1 per la regione dell'Indo-P ...limesonline