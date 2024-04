Gli Sbandieratori di Gubbio premiati con lo stemma della Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024)– Prestigioso riconoscimento per il GruppoCittà di. Una delegazione guidata dal presidente Matteo Menichetti è stata ricevuta a Palazzo Donini dalla presidente Donatella Tesei, che ha donato al Gruppo la bandiera raffigurante lo, ispirato ai Ceri. È stato un incontro che ha rafforzato ancora di più il legame frae Gruppo, che la rappresenta sin dal 1979 all’Expo di Montreal, proseguendo poi in manifestazioni come la partita di esordio dell’Italia nei Mondiali di Spagna dell’82, in numerosi Festival internazionali. Non ultimo al Parlamento Europeo durante la mostra dedicata ai cinquanta anni del Gonfalone. Tra gli appuntamenti da ricordare quello di domani, 25 aprile quando glisi ...