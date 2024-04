Gli arbitri delle gare di domenica sera La squadra di Filippi di scena in Liguria La partita è stata affidata al veneto Bordin

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ufficializzate le designazioni arbitrali per l’ultima giornata del campionato di serie C, girone B, in programma alle 20 di. Ladella Recanatese a casa dell’Entella èdi Bassano del Grappa. Il programma: Ancona-Lucchese: Leone di Barletta; Arezzo-Sestri Levante: Cappai di Cagliari; Carrarese-Pontedera: Zago di Conegliano; Cesena-Perugia: Mazzoni di Prato; Fermana-Pescara: Crezzini di Siena; Gubbio-Rimini: Totaro di Lecce; Olbia-Spal: Colaninno di Nola; Pineto-Torres: Di Loreto di Terni; Virtus Entella-Recanatese:di Bassano del Grappa: Vis Pesaro-Juventus Next Gen: Canci di Carrara.