Gli antisemiti nelle università americane e la coscienza sporca dell’Europa

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ai giovani neonazisti in kefiah che l’altro giorno, a Yale, si tenevano per mano nella “human chain” che impediva agli studenti ebrei di entrare nel campus, perché entrando avrebbero attentato all’integrità della comunità resistente («try to disrupt our community»), non credo serva spiegare quanto fossero simili a quelli che facevano la stessa cosa negli anni Trenta del secolo scorso, con divise diverse ma con identici obiettivi e identici slogan. Un cordone profilattico oscenamente uguale si sviluppava all’entrata delle scuole etedesche e della Marca Orientale, e anche in quel caso si trattava di preservare quei luoghi dalla contaminazione ebraica. Ma non serve spiegarglielo. Come non serve spiegare a chi assiste a tutto questo che, restando inerte davanti a tutto questo, si rende responsabile dello stesso comportamento che tennero quelli che allora ...