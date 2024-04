Giulio Regeni fu torturato con pugni - calc - bruciature e bastonate sui piedi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il ricercatore friulanosubì diverse torture in Egitto tra cuii,suie ammanettamento di polsi e caviglie. È quanto ha detto il medico legale, Vittorio Finceschi, consulente della Procura di Roma nel corso della sua audizione nel processo a carico di quattro 007 egiziani in corso nella Capitale. Il consulente il 6 febbraio del 2016 effettuò l’autopsia sul corpo del ricercatore italiano trovato morto il 3 febbraio di 8 anni fa sulla strada che collega Cairo con Alessandria. Sul corpo dii medici legali italiani hanno riscontrato “quasi tutte le torture messe in atto in Egitto e descritte nella letteratura scientifica egiziana” Nel corso del suo intervento al processo il dottor Fineschi ha ...