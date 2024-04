Giulia De Lellis - una famosissima showgirl paparazzata con Carlo Beretta | le foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo la fine della loro storia d’amore, durata diversi anni,Desembrano aver voltato decisamente pagina, pronti a ricominciare al fianco di altre persone., infatti, si è mostrata spesso in compagnia di Giano Del Bufalo, antiquario e fratello dell’attrice Diana, con cui ha trascorso diverso tempo nelle ultime settimane, mentre– da sempre schivo e restio al mondo del gossip – non ha mai fatto trapelare nulla della sua vita privata, almeno fino a questi ultimi giorni. Il settimanale Chi, infatti, ha sottolineato che “con la Deera finita da tempo” e proprio per questopotrebbe essere pronto a vivere un nuovo amore, come testimoniano leche ritraggono il rampollo della nota ...